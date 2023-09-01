1 сентября, 14:21,
обновлено 1 сентября, 14:58

Дания сократит число российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене

Oliver Foerstner/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание посольства РФ в Копенгагене
© Oliver Foerstner/ Shutterstock/ FOTODOM

Их останется столько же, сколько датских дипломатов в дипмиссии в Москве, отметили в МИД Дании

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /ТАСС/. Дания приняла решение о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене до численности датских дипломатов в дипмиссии в Москве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства королевства.

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"1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего посольству Дании в Москве", - отмечается в тексте.

Как поясняет МИД, в соответствии с решением датской стороны российское посольство должно ограничиться "5 дипломатами и 20 административно-техническими сотрудниками".

По утверждению ведомства, "на протяжении длительного периода Дания и Россия вели переговоры о выдаче виз датским сотрудникам посольства королевства в Москве с целью поддержания нормального функционирования диппредставительства", однако эти переговоры якобы "не принесли никаких результатов".

Процесс сокращения числа сотрудников российского посольства должен быть завершен "не позднее 29 сентября 2023 года", подчеркивается в сообщении. 

Теги:
ДанияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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