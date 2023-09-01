Дания сократит число российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене

Их останется столько же, сколько датских дипломатов в дипмиссии в Москве, отметили в МИД Дании

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /ТАСС/. Дания приняла решение о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене до численности датских дипломатов в дипмиссии в Москве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства королевства.

"1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего посольству Дании в Москве", - отмечается в тексте.

Как поясняет МИД, в соответствии с решением датской стороны российское посольство должно ограничиться "5 дипломатами и 20 административно-техническими сотрудниками".

По утверждению ведомства, "на протяжении длительного периода Дания и Россия вели переговоры о выдаче виз датским сотрудникам посольства королевства в Москве с целью поддержания нормального функционирования диппредставительства", однако эти переговоры якобы "не принесли никаких результатов".

Процесс сокращения числа сотрудников российского посольства должен быть завершен "не позднее 29 сентября 2023 года", подчеркивается в сообщении.