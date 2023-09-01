Сийярто: в Венгрии считают события 1956 года революцией и отвергают любые другие оценки

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей отметил, что все "должны уважать историю Венгрии и стремление венгерского народа к свободе"

БУДАПЕШТ, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что во время революции 1956 года венгерский народ боролся за свою свободу и независимость, и отвергает любые другие оценки тех событий. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов версию событий 1956 года, изложенную в новом российском школьном учебнике истории.

"Все должны уважать историю Венгрии и стремление венгерского народа к свободе. Революция 1956 года - один из самых славных моментов венгерской истории, когда венгерский народ поднялся на борьбу за свободу и суверенитет своей страны. Поэтому мы не хотим даже обсуждать этот вопрос. Все венгры, которые тогда отстаивали свободу Венгрии, - герои. Мы отвергаем любую противоположную точку зрения", - заявил глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с лидером Консервативной народной партии Эстонии Мартином Хельме. Выступление Сийярто транслировалось телеканалом М1.

В последние дни венгерские СМИ уделили этой теме повышенное внимание и опубликовали фотокопии страниц российского учебника, где рассказывается, что в 1956 году в стране начались демонстрации, участники которых критиковали правительство и "его просоветскую ориентацию", требуя выхода Венгрии из Организации Варшавского договора. "С полным основанием полагая, что катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и поддерживаемой ими внутренней оппозиции, СССР ввел в Венгрию войска и помог венгерским властям подавить выступление", - написали авторы.

Они также напомнили, что "восставшие радикалы, среди которых было немало бывших бойцов вооруженных формирований еще фашистской Венгрии, "отметились" в ходе восстания не только вандализмом против советских памятников и символов, но и многочисленными убийствами представителей Венгерской партии трудящихся, сотрудников органов правопорядка и членов их семей". "Жертвами зверских расправ становились даже солдаты-срочники, охранявшие режимные объекты", - говорится в учебнике. В качестве иллюстрации к этому тексту в нем напечатана фотография, на которой запечатлен снесенный в 1956 году памятник Сталину в Будапеште.

Комментарий посольства

Книга, по которой предстоит учиться российским школьникам, вызвала критику в леволиберальных венгерских СМИ и со стороны оппозиционных политиков. Они сочли, что в новом российском учебнике события 1956 года названы чуть ли не "фашистским" мятежом. Посольство России в Венгрии получило вопросы по поводу этих публикаций и в четверг выступило со своим комментарием.

Как сообщили дипломаты, они пока не видели нового учебника, но ни один из известных им проектов этой книги "не называет "революцию 56 года" "фашистской". Посольство заверило, что "в современной России с неизменным уважением относятся к исторической памяти венгерского народа, признают наличие сложных вопросов в нашей совместной истории, к которым справедливо причисляют события 1956 года".

"Поэтому мы всегда очень осторожно и внимательно подходили к их оценке, противостояли попыткам эксплуатировать их в политических целях, комментировать события прошлого с позиций сегодняшнего дня вне существовавшего в тот момент исторического контекста. Мы в равной степени не приемлем и конъюнктурного переписывания истории, вычеркивания из нее неудобных фактов, замалчивания роли ее активных участников. Здесь принципиально важно опираться на архивные материалы, свидетельства современников", - отметило диппредставительство.

В 1990-е годы президент СССР Михаил Горбачев, а затем президент России Борис Ельцин дали принципиальную оценку трагическим событиям 1956 года, расценив их как вмешательство во внутренние дела Венгрии и осудив действия советского руководства. В 2006 году президент России Владимир Путин во время визита в Венгрию возложил цветы к памятнику жертвам тех событий в Будапеште. На встрече с представителями парламентских партий российский лидер сказал тогда, что российские граждане "чувствуют сострадание и моральную ответственность" за трагические события 1956 года, хотя "сегодняшняя Россия не имеет ничего общего с действиями СССР". При этом Путин подчеркнул, что, не забывая о прошлом, нужно смотреть в будущее и объединять усилия по защите демократических ценностей, чтобы на этой базе развивать отношения между странами.

Как сообщило Минпросвещения, новые учебники по истории для 10-11-х классов будут использоваться с 1 сентября. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всемирная история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всемирная история" (11-й класс). Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.