США заявили, что не рассматривают БРИКС в качестве антиамериканской коалиции

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, вступающие в объединение страны должны принимать суверенные решения

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не рассматривает БРИКС в качестве угрозы и коалиции стран, выступающей против США. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не рассматриваем БРИКС в качестве некой антиамериканской коалиции или враждебной структуры, выступающей против наших интересов в области национальной безопасности и [американской] масштабной сети альянсов и партнерств. Со многими членами так называемого БРИКС у нас есть двусторонние отношения, очень хорошие двусторонние отношения, поэтому мы не рассматриваем их [БРИКС] как некую угрозу", - сказал Кирби.

Комментируя расширение БРИКС, он подчеркнул: "Они [вступающие в БРИКС страны] должны принимать суверенные решения". "Каждая страна сама решает, с кем ей объединяться и как это объединение следует рассматривать. Мы не вправе указывать им, с кем они должны дружить", - отметил представитель Белого дома.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнилось новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.