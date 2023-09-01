В США заявили о желании Байдена увидеться с Си Цзиньпином на саммите G20

Однако в Вашингтоне сообщили, что принять решение о поездке может только китайский лидер

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден хотел бы увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в сентябре в Нью-Дели, однако в Вашингтоне осознают, что принять решение о поездке может только китайский лидер. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он определенно хотел бы увидеться с председателем Си Цзиньпином на полях G20, призвал бы его поехать [на саммит], однако, очевидно, решать это Си Цзиньпину", - сказал Кирби.

В пятницу министерство иностранных дел Китая сообщило, что пока не может прояснить ситуацию, связанную с планами китайского лидера относительно поездки на саммит G20.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.