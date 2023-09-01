Лидер мятежников в Габоне призвал национальный бизнес проявить патриотизм

Брис Клотер Олиги Нгема пригрозил преследованиями вовлеченным в коррупцию

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период, на встрече с 200 главами национальных компаний и предприятий потребовал от бизнеса продемонстрировать патриотизм в развитии страны и пригрозил преследованиями вовлеченным в коррупцию.

Репортаж о встрече, на которой Брис Клотер Олиги Нгема обвинил собравшихся в обмане государства, транслировался по государственным телеканалам Габона. "На нынешнем этапе трудно понять степень вашей приверженности и вашего патриотизма [в вопросе] развития страны, - приводит его слова агентство AFP. - Такая ситуация не может больше продолжаться, и я не потерплю ее. Я требую прекратить махинации и изменить поведение, чтобы ваши действия отвечали требованиям новой власти".

После сюжета о встрече лидера военных с представителями бизнеса телеканалы показали обыск дома одного из родственников смещенного мятежниками президента Габона Али бен Бонго Ондимбы. В кадр попали чемоданы и сумки с наличными деньгами, включая доллары и евро.