В Австрии заморозили счет объявленного в России в розыск главреда Agentura.ru

В Unicredit Bank Austria AG конкретную причину блокировки не назвали

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Австрийский банк Unicredit Bank Austria AG заморозил счет журналиста и писателя, главного редактора заблокированного на территории России сайта Agentura.ru Андрея Солдатова, который в прошлом году был объявлен в розыск МВД РФ. Об этом сообщает газета Die Presse.

По ее информации, счет в банке Солдатов открыл еще в 2005 году, но теперь утратил к нему доступ. В банке конкретную причину блокировки не назвали, сославшись на политику организации.

В ответ на запрос газеты банк отметил, что в соответствии с санкциями ЕС, введенными против России, существует "запрет на прием вкладов, превышающих €100 тыс., от российских граждан, не имеющих вида на жительство в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарии". Сам Солдатов, как пишет Die Presse, утверждает, что на его счету нет такой суммы. Издание отмечает, что у журналиста есть британский вид на жительство.

В июне прошлого года стало известно, что МВД России объявило Солдатова, специализирующегося на изучении деятельности спецслужб и интернета, в розыск по статье УК.