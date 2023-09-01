Макрон: во Франции будут непреклонны в вопросе запрета мусульманской одежды в школах

Президент Франции подчеркнул, что многие будут пытаться пренебрегать новым запретом "в попытке бросить вызов республиканской системе"

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Франции не пойдут ни на какие уступки в том, что касается запрета на ношение в школах традиционной мусульманской одежды. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

"Мы будем непреклонны в этом вопросе, - отметил он в беседе с журналистами после посещения лицея в городе Оранж на юге Франции по случаю начала учебного года. - В школах, где сложилась наиболее чувствительная обстановка, будет работать специальный персонал, который будет поддерживать директоров и учителей и проводить разъяснительные беседы со школьниками и их семьями. От нас ничего не ускользнет, хоть мы и понимаем, что будут случаи [нарушения новых правил]".

Он подчеркнул, что многие будут пытаться пренебрегать новым запретом "в попытке бросить вызов республиканской системе".

27 августа министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь заявил, что власти с нового учебного года запретят ношение абайи (женского мусульманского платья) в школах. 31 августа он пояснил, что это правило будет распространяться не только на девочек, но и на мальчиков - камис (мужской костюм) также будет запрещен. Глава ведомства добавил, что пришедших на занятие в такой одежде, преподаватели не пустят в класс.