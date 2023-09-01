На президентских выборах в Сингапуре лидирует экс-заместитель премьера

По предварительным данным, Тарман Шанмугаратнам набирает около 70% голосов избирателей

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший старший министр и экс-заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам лидирует по итогам президентских выборов в Сингапуре. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, сообщает газета The Straits Times.

По предварительным данным, Шанмугаратнам набирает около 70% голосов избирателей. Два других кандидата - финансист Нг Кок Сонг и бизнесмен Тан Кин Лиан - получают 16% и 14% голосов соответственно.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (15:00 мск). Ожидается, что итоговые результаты будут оглашены около полуночи (около 19:00 мск).

Сингапур - парламентская республика, реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Президент Сингапура утверждает лиц на ключевые должности, в частности главного судью, генерального прокурора, председателя и членов комиссии по государственной службе, начальника сил обороны и комиссара полиции. Он назначает премьер-министра, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью вызовет доверие большинства депутатов парламента. Президент также наделен правом вето в отношении законопроектов в сфере финансов (вето может быть преодолено парламентом большинством в две трети голосов). Кроме того, он объявляет помилование, участвует в антикоррупционной деятельности, принятии решений по внутренней безопасности и религиозным вопросам.