Государственный визит Макрона в ФРГ может состояться в первой половине 2024 года

Как уточнили в канцелярии президента Германии, точная дата будет определена в первой половине следующего года

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию, который был отменен в начале июля, может состояться в первой половине 2024 года. Об этом сообщила канцелярия президента ФРГ после визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Париж в четверг вечером.

Точная дата визита Макрона в Германию, как уточнили в канцелярии, будет определена в первой половине следующего года.

31 августа Макрон и Штайнмайер встретились в Елисейском дворце. На совместном ужине, где также присутствовали их супруги, главы двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам европейской политики. Встреча продлилась около трех часов.

Ранее Макрон отменил намеченный на 2-4 июля государственный визит в Германию. Причиной такого решения стали массовые беспорядки, которые охватили ряд французских регионов после гибели 27 июня 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу. Визит Макрона должен был стать первым с 2000 года государственным визитом французского президента в ФРГ. Он был призван укрепить франко-германский тандем после многочисленных размолвок последнего времени. Трения касались, в частности, атомной энергетики, углеродных выбросов, отношений с Вашингтоном и концепции европейской обороны.