1 сентября, 15:13
Военный переворот в Габоне

Экстренная встреча стран Центральной Африки по Габону состоится 4 сентября

ЭКОЦАС ранее осудило переворот в стране и призвало к восстановлению конституционного порядка

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Экстренная встреча Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) по Габону состоится в ближайший понедельник, 4 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Ранее ЭКОЦАС, объединяющее 11 государств центральной части Африки, осудило переворот в Габоне и призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.

ЭКОЦАС было создано в 1983 году. Сейчас эта региональная организация объединяет Анголу, Бурунди, Габон, ДР Конго, Камерун, Республику Конго, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Экваториальную Гвинею. В 2000 году страны - члены ЭКОЦАС подписали соглашение о создании СМБЦА, которое предусматривает совместные действия для поддержания безопасности в регионе. 

Теги:
ГабонВоенный переворот в Габоне
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