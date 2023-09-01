МО Украины планировало закупить некачественные продуктовые наборы на сумму более $11 млн

Как отметили в офисе генпрокурора Украины, продуктовые наборы не отвечают нормам питания для военнослужащих

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины собиралось приобрести для вооруженных сил страны 1 млн некачественных продуктовых наборов на сумму 430 млн гривен ($11,75 млн). Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Прокуроры специализированной прокуратуры в сфере обороны офиса генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных сил Украины, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческой фирмой. Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По его данным, продуктовые наборы не отвечают нормам питания для военнослужащих.

Коррупционные скандалы вокруг Министерства обороны Украины разгорелись в этом году после публикаций в СМИ. В частности, в январе агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании ряда документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. Позже в ведомстве последовал ряд отставок. Потеряли посты замминистра Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, бывший замглавы "Промоборонэкспорта" Владимир Терещенко. Им предъявлены обвинения в растрате и хищениях.

Однако принятые меры не помогли устранить коррупцию в министерстве. Уже в августе разгорелся очередной скандал, названный на Украине "курткогейтом". Так, журналисты выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для ВСУ. Согласно сопроводительным документам, в одной из партий на Украину должны были поставить 4 900 курток на $142 тыс. Однако в итоге цена выросла до $421 тыс. Кроме того, выяснилось, что фирма-поставщик находится не в Турции. Голосеевский районный суд Киева возбудил соответствующее уголовное дело.