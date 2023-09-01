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Военная операция на Украине

В МАГАТЭ сообщили, что были информированы об атаке БПЛА на Энергодар

Запорожская АЭС в результате инцидента не пострадала, отметили в организации

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС были проинформированы об атаке беспилотника в Энергодаре, произошедшей 23 августа, станция в результате инцидента не пострадала. Об этом говорится в сообщении организации.

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"ЗАЭС проинформировала команду экспертов, что 23 августа БПЛА ударил по жилому зданию в Энергодаре, жертв нет. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что инцидент никак не отразился на станции", - отмечается в заявлении.

Эксперты по-прежнему слышат звуки взрывов и боевых действий на некотором отдалении от станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что станция по-прежнему сталкивается с рисками своей безопасности.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что ударов по ЗАЭС нет с ноября 2022 года, в том числе благодаря присутствию МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. 

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