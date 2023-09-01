Рейтинг Трюдо продолжает падение на фоне недовольства канадцев действиями правительства

Согласно опросу исследовательской организации Leger, в настоящее время рейтинг премьер-министра Канады составляет 29%

ОТТАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Личный рейтинг премьер-министра и лидера Либеральной партии Канады Джастина Трюдо продолжает снижаться на фоне недовольства канадцев действиями правительства. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Leger.

В настоящее время рейтинг Трюдо составляет 29%, 59% респондентов заявили, что они не довольны работой возглавляемого премьер-министром правительства, а 35% сказали, что крайне недовольны. В то же время личный рейтинг главного оппозиционера и лидера Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра продолжает расти и сейчас составляет 38%.

Соцопрос проводился с 25 по 27 августа, в нем приняли участие почти 1,6 тыс. совершеннолетних канадцев.

В июле, согласно замерам общественного мнения, проведенным компанией Ipsos, Трюдо поддерживали 32% респондентов, а Пуальевра - 37%. Как заявил тогда директор Ipsos по связям с общественностью Даррел Брикер, такие показатели лидера консерваторов отражают не его возросшую поддержку среди населения, а скорее усталость избирателей от политики Трюдо, который возглавляет правительство с 2015 года.

В исследованиях Leger и Ipsos не приводится конкретных примеров недовольства канадцев политикой правительства.