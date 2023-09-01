Макрон заявил, что Франция примет решения по Нигеру только после консультаций с Базумом

Президент Франции подтвердил свою поддержку "смелых и четких решений Экономического сообщества стран Западной Африки"

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Франция будет принимать какие-либо решения по Нигеру только после консультаций с отстраненным в результате мятежа президентом республики Мохамедом Базумом, которого Париж признает единственным законным главой государства. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Решения, какими бы они ни были, будут приниматься на основе обсуждений с президентом Базумом", - приводит слова Макрона агентство Agence France-Presse.

Он также подтвердил свою поддержку "смелых и четких решений Экономического сообщества стран Западной Африки, осудившего мятеж, который повлек за собой тяжелые экономические санкции, и желающего восстановления конституционного порядка".

Отвечая на вопрос журналистов о том, не боится ли Франция попасть в дипломатическую изоляцию из-за своей жесткой риторики по Нигеру, французский лидер ответил, что его "не беспокоит одиночество, если оно продиктовано верностью принципам".