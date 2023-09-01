1 сентября, 15:43
Попытка госпереворота в Нигере

Макрон заявил, что Франция примет решения по Нигеру только после консультаций с Базумом

Президент Франции подтвердил свою поддержку "смелых и четких решений Экономического сообщества стран Западной Африки"

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Франция будет принимать какие-либо решения по Нигеру только после консультаций с отстраненным в результате мятежа президентом республики Мохамедом Базумом, которого Париж признает единственным законным главой государства. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

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"Решения, какими бы они ни были, будут приниматься на основе обсуждений с президентом Базумом", - приводит слова Макрона агентство Agence France-Presse.

Он также подтвердил свою поддержку "смелых и четких решений Экономического сообщества стран Западной Африки, осудившего мятеж, который повлек за собой тяжелые экономические санкции, и желающего восстановления конституционного порядка".

Отвечая на вопрос журналистов о том, не боится ли Франция попасть в дипломатическую изоляцию из-за своей жесткой риторики по Нигеру, французский лидер ответил, что его "не беспокоит одиночество, если оно продиктовано верностью принципам". 

Теги:
НигерФранцияМакрон, ЭмманюэльБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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