Организация стран Центральной Африки назначила президента ЦАР координатором по Габону

ECCAS осудил насильственный захват военными власти в Габоне в нарушение конституции страны

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) утвердило в качестве своего координатора по Габону президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном портале ECCAS.

"Заседание ECCAS назначило президента ЦАР Туадера координатором политического процесса в Габоне, уполномочив его начать переговоры со всеми габонскими сторонами и партнерами этой страны в целях скорейшего возвращения ее к конституционному порядку", - говорится в нем. ECCAS также осудил насильственный захват военными власти в Габоне в нарушение конституции страны, а также основополагающих документов ECCAS и Африканского союза.

Экстренная встреча ECCAS по Габону созывается в ближайший понедельник, 4 сентября.

ECCAS было создано в 1983 году. Сейчас эта региональная организация объединяет Анголу, Бурунди, Габон, ДР Конго, Камерун, Республику Конго, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Экваториальную Гвинею. В 2000 году страны - члены ECCAS подписали соглашение о создании СМБЦА, которое предусматривает совместные действия для поддержания в регионе безопасности.