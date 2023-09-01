1 сентября, 15:55

США ищут "жизнеспособные дипломатические решения" по ситуации в Габоне и Нигере

Это необходимо для того, чтобы "обеспечить сохранение демократических институтов в обеих странах", отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ищет "жизнеспособные дипломатические решения" по ситуации в Габоне и Нигере. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Отвечая на вопрос о действиях Вашингтона в связи с событиями в этих двух африканских странах, он подчеркнул: "Мы продолжаем искать потенциально жизнеспособные, на наш взгляд, дипломатические решения, чтобы обеспечить сохранение демократических институтов в обеих странах". 

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