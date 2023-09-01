На Украине пообещали "рост числа атак" беспилотников по России

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк не подтвердил, что атаки являются делом рук спецслужб его страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число атак "неопознанных" беспилотников по территории РФ будет расти.

"Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, которые были запущены с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти. Это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации", - сказал Подоляк агентству Reuters, вновь не подтвердив при этом, что атаки - дело рук украинских спецслужб.

Подобные заявления Киева звучат всякий раз после крупной атаки украинских беспилотников по территории России, при этом представители Киева систематически уклоняются от ответственности за эти атаки и утверждают, что не знают, кто за ними стоит. По мнению украинских СМИ, такая тактика позволяет им избежать недовольства со стороны Запада, который не одобряет применения поставляемого им на Украину оружия по российским территориям.

В пятницу в Минобороны России сообщили, что Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Московской области. 31 августа беспилотники были уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской и Московской областей. В ночь на 30 августа БПЛА совершили массовую атаку на пять регионов в центральной части России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове. В Брянской, Калужской, Московской, Орловской и Рязанской областях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО. Кроме того, в Севастополе была отражена атака морских беспилотников.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные эксперты выясняют маршруты запуска БПЛА, атаковавших аэропорт в Пскове, чтобы принять дальнейшие меры. Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы искоренить исходящую от киевского режима террористическую угрозу, так как "подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты", сказал Песков.