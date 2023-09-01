1 сентября, 16:20
Военный переворот в Габоне

Адвокаты требуют обеспечить доступ французских дипломатов к жене и сыну президента Габона

По данным жены арестованного президента Габона Сильвии Бонго, особенно в консульском доступе нуждается ее сын Нуреддин Бонго Валентин, который мог стать жертвой похищения

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Адвокаты Сильвии Бонго, жены арестованного президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, которая имеет паспорт Франции, требуют обеспечить доступ французских дипломатов к ней и ее детям. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, особенно в консульском доступе нуждается ее сын Нуреддин Бонго Валентин, который мог стать жертвой похищения.

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Защитники также подали жалобу в суд Парижа на незаконное задержание жены президента. "Госпожа Валентин, в замужестве Бонго, лишена свободы с момента мятежа 30 августа 2023 года вместе со своим младшим сыном Джалилем. Никакие политические соображения не оправдывают это насилие и это заключение, произведенные вне каких-либо правовых рамок. Мы беспокоимся за их здоровье и безопасность", - приводит агентство слова адвокатов Франсуа Зимере и Джессики Финель.

Французское гражданство супруги президента, как отмечает AFP, дает судебным органам Франции право проводить расследование по фактам, изложенным в жалобе. "Это может привести к выдаче международного ордера на арест лиц, причастных к заключению [жены президента], что может в конечном итоге обернуться пожизненным заключением", - отметили адвокаты.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Марке Перси, гендиректора коммуникационной фирмы BTP Advisers, которая помогала габонскому лидеру в проведении опросов общественного мнения, сообщило, что сын президента Нуреддин Бонго Валентин удерживается на территории военного штаба. 

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Бонго Ондимба, Али бенГабонФранцияВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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