Адвокаты требуют обеспечить доступ французских дипломатов к жене и сыну президента Габона

По данным жены арестованного президента Габона Сильвии Бонго, особенно в консульском доступе нуждается ее сын Нуреддин Бонго Валентин, который мог стать жертвой похищения

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Адвокаты Сильвии Бонго, жены арестованного президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, которая имеет паспорт Франции, требуют обеспечить доступ французских дипломатов к ней и ее детям. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, особенно в консульском доступе нуждается ее сын Нуреддин Бонго Валентин, который мог стать жертвой похищения.

Защитники также подали жалобу в суд Парижа на незаконное задержание жены президента. "Госпожа Валентин, в замужестве Бонго, лишена свободы с момента мятежа 30 августа 2023 года вместе со своим младшим сыном Джалилем. Никакие политические соображения не оправдывают это насилие и это заключение, произведенные вне каких-либо правовых рамок. Мы беспокоимся за их здоровье и безопасность", - приводит агентство слова адвокатов Франсуа Зимере и Джессики Финель.

Французское гражданство супруги президента, как отмечает AFP, дает судебным органам Франции право проводить расследование по фактам, изложенным в жалобе. "Это может привести к выдаче международного ордера на арест лиц, причастных к заключению [жены президента], что может в конечном итоге обернуться пожизненным заключением", - отметили адвокаты.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Марке Перси, гендиректора коммуникационной фирмы BTP Advisers, которая помогала габонскому лидеру в проведении опросов общественного мнения, сообщило, что сын президента Нуреддин Бонго Валентин удерживается на территории военного штаба.