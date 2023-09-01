Сийярто: ЕС демонстрирует беспомощность, слабеет и теряет конкурентоспособность

По мнению главы МИД Венгрии, причиной столь удручающего положения являются "плохие ответы Брюсселя на возникающие трудности"

БУДАПЕШТ, 1 сентября. /ТАСС/. Институты Европейского союза продемонстрировали свою недееспособность, объединение серьезно ослаблено, а его конкурентоспособность подорвана. Такой диагноз состоянию Евросоюза поставил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, призвавший к изменению политики ЕС.

Он считает, что причиной столь удручающего положения являются "плохие ответы Брюсселя на возникающие трудности". "Либеральный мейнстрим, который пытается доминировать в Европе, хочет создать своего рода Соединенные Штаты Европы, ослабив государства - члены Евросоюза до крайности. Федерализация, нападки на семьи и принуждение к миграции - все это серьезно ослабляет Европейский союз, создавая параллельные общества и практически уничтожая нашу конкурентоспособность", - заявил глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с лидером Консервативной народной партии Эстонии Мартином Хельме.

По мнению Сийярто, "кризисные ситуации последних нескольких лет показали, что брюссельские институты оказались неспособны справиться со сложностями". "Что действительно сработало, так это национальные и межправительственные решения, основанные на сотрудничестве между странами", - пояснил министр.

Он убежден, что "сейчас нужно действовать быстро, потому что Европейский союз стремительно слабеет, а Брюссель стремительно расширяет свою власть". "Мы должны остановить федерализацию, прекратить гендерную пропаганду и не допустить притока мигрантов", - сказал Сийярто.

Достичь этих целей, по его словам, можно будет в случае укрепления позиций "правых, патриотически настроенных, консервативных, христианско-демократических партий" в Европе. "Мы искренне надеемся, что после выборов в Европейский парламент в следующем году мы сможем сформировать там новое правое большинство. Это дает нам надежду на то, что Европа вновь станет безопасным и развивающимся континентом", - заявил глава венгерского МИД.