1 сентября, 16:20

В Армении реанимировали военного после внесения его в списки погибших

Как отметили в пресс-службе Минобороны республики, его имя удалят из списка погибших и извинятся перед общественностью и семьей военнослужащего

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Армении Нарек Погосян, внесенный в список погибших вследствие обстрела со стороны Азербайджана, был реанимирован врачами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Только что министерство обороны получило новый отчет от врачей, согласно которому в результате повторно предпринятых интенсивных реанимационных мероприятий у Нарека Погосяна было восстановлено сердцебиение. У военнослужащего тяжелое огнестрельное ранение, он находится в крайне тяжелом состоянии. Реанимационные действия, направленные на спасение жизни военнослужащего продолжаются", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что имя военного удалят из списка погибших и извинятся перед общественностью и семьей военнослужащего.

Ранее в пятницу Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военных погибли, один получил ранение в результате обстрела с азербайджанской стороны. 

Теги:
АзербайджанАрмения
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