В Нигере аннулировали диппаспорта у нескольких высших чиновников, находящихся за рубежом

В списке значатся занимавший пост премьера Ухумуду Махамаду, возглавлявший МИД Асуми Масуду, являвшаяся послом Нигера во Франции Айшату Булама Кане, а также несколько президентских советников

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. МИД Нигера разослал во все свои посольства и миссии в зарубежных странах уведомление об аннулировании дипломатических паспортов у некоторых членов распущенного после военного переворота правительства и администрации президента. Об этом сообщило Нигерское агентство печати.

В списке лишенных дипломатических паспортов значатся занимавший пост премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду, возглавлявший МИД Асуми Масуду, являвшаяся послом Нигера во Франции Айшату Булама Кане, а также несколько президентских советников. В уведомлении содержится требование о том, чтобы посольства и миссии проинформировали власти стран пребывания об отзыве у указанных лиц дипломатических паспортов.

После произошедшего в Нигере 26 июля государственного переворота некоторые высшие чиновники правительства и администрации смогли выехать за границу. В основном они покинули страну, перейдя границу с Нигерией.