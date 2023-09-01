В Швейцарии заявили, что рассматривают нейтралитет как инструмент внешней политики

Берн исходит из того, что нейтральный статус дает стране достаточную свободу действий для реагирования на события, в том числе связанные с Украиной, сообщило швейцарское правительство

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Швейцарии рассматривают нейтралитет как инструмент внешней политики и политики в сфере безопасности. Они исходят из того, что нейтральный статус дает стране достаточную свободу действий для реагирования на события, в том числе связанные с Украиной, заявило правительство страны (Федеральный совет).

Правительство сообщило на своем сайте о состоявшей 1 сентября традиционной ежегодной встрече членов Федерального совета с руководителями четырех входящих в него крупнейших партий страны. Темой обмена мнениями стали, в частности вопросы внешней политики в контексте событий на Украине. Как отмечается в сообщении, эти события "вернули нейтралитет в центр дискуссий" и Федеральный совет "продолжает рассматривать его как инструмент швейцарской внешней политики и политики безопасности". "Политика нейтралитета дает правительству достаточную свободу действий для реагирования на события, происходящие в Европе с начала войны на Украине", - отметили в правительстве.

В Швейцарии, поддержавшей санкции Евросоюза против России, исходят из того, что в Европе произошло разрушение "структуры политики безопасности", а на глобальном уровне "усилилось стратегическое соперничество между великими державами" и "влияние автократических государств".

Ответ Берна на американскую критику

Участники совещания также обсудили отношения с ЕС и критику в адрес Швейцарии со стороны Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. В сообщении швейцарского правительства говорится, что эта критика, касавшаяся, в частности, "применения санкций против России и экспорта швейцарских товаров в Россию", признана в Берне "необоснованной". "Официальная Швейцария не была приглашена" на заседание комиссии, состоявшееся в середине июля, напомнил Федеральный совет. Он подчеркнул, что Хельсинкская комиссия "является органом, который независим от американского правительства", поэтому ее требования "не могут быть уподоблены позиции американского правительства". В связи с этим Федеральный совет "подчеркнул прочность двусторонних отношений между Швейцарией и Соединенными Штатами, которые еще больше укрепились в последние годы".

Швейцария, не входящая в ЕС, присоединилась, несмотря на свой нейтральный статус, ко всем 11 пакетам санкций Евросоюза против Москвы, введенным в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. О поддержке последнего по времени 11-го пакета в Берне сообщили 16 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что такие шаги Швейцарии подтверждают, что "эта страна отклонилась от принципов нейтралитета".

Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.