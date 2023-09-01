Мятежники в Нигере обвинили Макрона в попытке подтолкнуть ECOWAS к вторжению в страну

По словам мятежников, цель французского лидера состоит в том, чтобы "натравить нигерцев друг на друга"

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Мятежники, захватившие власть в Нигере, обвинили президента Франции Эмманюэля Макрона во вмешательстве во внутренние дела страны и попытке подтолкнуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) к военному вторжению в республику.

"Заявления Макрона - это новое вопиющее вмешательство в наши внутренние дела. <...> Макрон использует ECOWAS, чтобы вынудить сообщество принять участие [в реализации] колониального проекта и совершить [военное] вторжение в нашу страну", - говорится в заявлении сформированного путчистами правительства переходного периода, содержание которого приводит телеканал Al Jazeera.

По словам мятежников, цель французского лидера состоит в том, чтобы "натравить нигерцев друг на друга".

28 августа во время выступления на ежегодной конференции послов страны Макрон заявил, что Франция настроена решительно поддерживать любые усилия ECOWAS, в том числе военные, для восстановления конституционного строя в Нигере. Он подчеркнул, что Париж не откажется от поддержки законно избранного президента Мохамеда Базума, отметив его "храбрость" в свете отказа от сложения полномочий. Макрон призвал жителей Нигера не поддаваться нарративу путчистов о том, что Франция стала врагом для страны. По его словам, проблема нигерцев сегодня в том, что мятежники "подвергают их опасности, отказываясь от борьбы с терроризмом, отказываются от выгодной для них экономической политики и теряют все международное финансирование, которое помогло бы им выбраться из бедности".