1 сентября, 16:55,
обновлено 1 сентября, 16:59

В Белоруссии заявили о нарушении границы польским военным вертолетом

AP Photo/ Michal Dyjuk
© AP Photo/ Michal Dyjuk

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Военный вертолет Польши нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1,2 тыс. м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", - говорится в сообщении. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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