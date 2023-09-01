Совбез ООН по Украине 20 сентября пройдет на уровне глав делегаций

Тема открытых дебатов обозначена как "Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины"

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН 20 сентября по Украине во время недели высокого уровня Генассамблеи пройдет на уровне глав делегаций. Об этом сообщил на брифинге постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе Албании Ферит Ходжа.

"Мы хотим воспользоваться присутствием лидеров в городе [в Нью-Йорке], чтобы провести значимые обсуждения в Совете Безопасности на уровне глав делегаций", - сказал дипломат.

Тема открытых дебатов обозначена как "Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины".