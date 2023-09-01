Посол Узбекистана в РФ назвал отношения двух стран самыми плодотворными за 10 лет

Ботиржон Асадов добавил, что республика намерен сохранить и увеличить темпы взаимодействия с Россией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Отношения между Узбекистаном и Россией можно охарактеризовать как самые плодотворные за последние 10 лет. Об этом сообщил посол республики в России Ботиржон Асадов.

"Отношения между нашими странами на современном этапе развития можно охарактеризовать как самые плодотворные за последний десятилетний период", - сказал он во время торжественного приема в посольстве, посвященном 32-й годовщине независимости Узбекистана.

Асадов добавил, что Узбекистан намерен сохранить и увеличить темпы взаимодействия с Россией, "которая была и остается стратегическим партнером и надежным союзником" республики. По его словам, Россия является одним из ведущих инвесторов экономики Узбекистана. "По итогам прошлого года объем торговли превысил $9 млрд и динамично растет", - отметил посол.

В пятницу в посольстве Узбекистана в России прошел официальный прием, посвященный 32-й годовщине независимости Узбекистана. На приеме присутствовали представители администрации президента, члены Совета Федерации, руководители министерств, ректора вузов, послы и сотрудники дипкорпуса, а также представители диаспоры.

1 сентября Узбекистан отмечает национальный праздник - День независимости. 31 августа 1991 года Верховный Совет Узбекской ССР принял заявление о государственной независимости Республики Узбекистан.