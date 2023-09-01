1 сентября, 17:00

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба ВС по боевому управлению

Валерия Гнилозуба уволили с военной службы в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил генерал-майора Валерия Гнилозуба от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил республики по боевому управлению. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Генерал-майор Валерий Гнилозуб освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси по боевому управлению и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", - говорится в сообщении.

Гнилозуб занимал пост замначальника Генштаба по боевому управлению с июля 2020 года. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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