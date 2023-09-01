Минск потребовал от Варшавы разъяснения после нарушения госграницы польским вертолетом

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, ведомство настоятельно просит Варшаву принять меры по исключению инцидентов с нарушением границы

МИНСК, 1 сентября /ТАСС/. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовал от него разъяснений в связи с инцидентом с нарушившим границу польским вертолетом.

"В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолетом польских вооруженных сил 1 сентября 2023 года в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента", - сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, МИД Белоруссии настоятельно просит Варшаву принять меры по исключению инцидентов с нарушением границы.