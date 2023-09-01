Суд на Украине освободил под залог еще одного обвиняемого в хищениях в Минагрополитики

Размер залога составляет около $25,4 тыс.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил залог заместителю министра экономики Александру Грибану, обвиняемому в соучастии в хищениях в Минагрополитики. Об этом сообщил Центр противодействия в коррупции.

В случае внесения залога размером 939,4 тыс. гривен (около $25,4 тыс.), обвиняемый должен будет соблюдать правила подписки о невыезде и не общаться с другими фигурантами дела.

Накануне ВАКС избрал второму фигуранту этого дела первому заместителю министра аграрной политики Тарасу Высоцкому меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен ($22 тыс.). На прошлой неделе обвиняемым было предъявлено обвинение в хищении средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения нужд населения.

Министерство аграрной политики Украины в четверг выступило с заявлением, в котором отрицались эти обвинения. Там отметили, что суть обвинения сводится к тому, что Высоцкий согласовал в период с марта по апрель 2022 года для областных военных администраций счета на оплату закупки у двух фирм макаронных изделий импортного производства. При этом следствие считает, что стоимость этих изделий была завышена, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 62,5 млн гривен, добавили в министерстве. В ведомстве полагают, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины ошиблись в расчетах и не учли, что условия договоров не определялись подозреваемым, поскольку они заключались представителями областных военных администраций.