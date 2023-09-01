В Ереване признали Лачинский коридор единственной дорогой для доставки грузов в Карабах

Как отметила представитель МИД Армении Ани Бадалян, республика "не имеет полномочий и не может обсуждать вопросы, связанные с другими способами транспортировки товаров в Нагорный Карабах"

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Армения на встрече в Брюсселе с участием лидеров Азербайджана и ЕС не достигала соглашения относительно альтернативных способов транспортировки грузов в Нагорный Карабах. Об этом заявила представитель МИД Армении Ани Бадалян в ответ на запрос СМИ.

"Хотим подчеркнуть, что в ходе трехсторонней встречи, состоявшейся 15 июля в Брюсселе с участием лидеров Армении, Азербайджана и председателя Европейского совета, не было достигнуто соглашение относительно альтернативных способов транспортировки грузов в Нагорный Карабах. Более того, Армения не имеет полномочий и не может обсуждать вопросы, связанные с другими способами транспортировки товаров в Нагорный Карабах", - сказала Бадалян.

Она отметила также, что Армения неоднократно подтверждала свою принципиальную позицию относительно необходимости устранения незаконного блокирования Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и юридически обязательных решений Международного суда ООН.

"Еще раз твердо подчеркиваем, что на повестке дня стоит вопрос снятия блокады Лачинского коридора, дороги, обеспечивающей бесперебойную связь между Арменией и Нагорным Карабахом, и Армения не собирается ввязываться в дискуссии о каких-либо других дорогах", - подчеркнула Бадалян.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.