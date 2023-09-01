В СБ ООН заявили, что не планируют принимать резолюций по итогам заседания по Украине

Отдельные члены совета могут провести переговоры по украинской тематике, однако это не будут официальные консультации в рамках работы органа, отметил постпред Албании Ферит Ходжа

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа заявил, что не ждет каких-либо резолюций и заявлений по итогам заседания этого органа по украинскому кризису 20 сентября.

"Нет никакой вероятности того, что мы получим какой-либо конечный продукт (в виде резолюций или заявлений органа - прим. ТАСС), так как мы по-настоящему не продвинулись в вопросе преодоления разногласий между Россией и Украиной", - сказал он на брифинге.

Ходжа добавил, что не исключает, что отдельные члены СБ ООН могут провести переговоры по украинской тематике, однако это не будут официальные консультации в рамках работы органа.