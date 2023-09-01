В СБ ООН заявили о возможном прибытии Зеленского на заседание по Украине 20 сентября

Как отметил постпред председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа, у президента Украины запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, лично выступит на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября по украинскому сюжету. Об этом заявил на брифинге постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе Албании Ферит Ходжа.

По его словам, заседание с учетом проведения в эти дни недели высокого уровня Генассамблеи пройдет на уровне глав делегаций.

"Я могу почти подтвердить, это, конечно, зависит не от меня, что президент Зеленский будет в Нью-Йорке. Это будет его первое посещение Нью-Йорка, ООН, Совета Безопасности (после начала специальной военной операции - прим. ТАСС)", - сказал Ходжа, отвечая на вопрос, посетит ли заседание украинский лидер.

Тема открытых дебатов обозначена как "Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины".

По сведениям дипломата, у Зеленского запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.