Дания планирует увеличить помощь Украине, Грузии и Молдавии до $217 млн в 2024 году

В 2023 году эта статья расходов составляет около $173,6 млн

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /ТАСС/. Дания в 2024 году увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдавии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте датского МИД.

По данным ведомства, в следующем году на "развитие гражданских инициатив на Украине" и "поддержку процессов демократизации" в Грузии и Молдавии будет выделено 1,5 млрд крон (более $217 млн). В текущем году эта статья расходов датского правительства составляет 1,2 млрд крон (около $173,6 млн).

По версии МИД, помощь планируется выделить Украине на "скорейшее восстановление страны", в том числе объектов критической инфраструктуры. Напоминается, что датское правительство взяло на себя шефство над городом Николаев, помогая восстанавливать и ремонтировать жилые дома, школы, медицинские учреждения, объекты водо- и теплоснабжения.