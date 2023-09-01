Politico: группа евродепутатов подготовила проект жесткой централизации власти в ЕС

По сведениям газеты, евродепутаты считают, что такие преобразования помогут ЕС переварить прием еще 10 государств на рубеже 2030 года

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Европарламента подготовила проект реформирования Евросоюза, направленный на жесткую централизацию власти в руках его институтов и дальнейшее ограничение полномочий национальных правительств, включая лишение права вето при принятии решений в Совете ЕС. Как сообщило европейское издание газеты Politico, ознакомившееся с этим проектом, евродепутаты считают, что такие преобразования помогут Евросоюзу переварить прием еще 10 государств на рубеже 2030 года, включая Украину, Молдавию и страны Западных Балкан.

Проект, датированный 17 августа, подписан шестью членами Европарламента, входящими в комитет по конституционным делам. Он предлагает полный отказ от единогласной системы принятия решений в Совете ЕС. Вместо этого, как пишет Politico, предусматривается принятие решений квалифицированным большинством голосов и введение на уровне ЕС нормальных законодательных процедур в таких сферах, как оборона, налогообложение, внешняя политика (в них в настоящее время большая часть юридических полномочий остается в руках национальных правительств). Депутаты также предлагают переименовать Европейскую комиссию в Европейскую исполнительную власть, радикально расширить полномочия Европарламента, предоставить институтам ЕС эксклюзивные полномочия проводить внешнеполитические и внешнеторговые переговоры от лица государств сообщества и самостоятельно принимать решения по климатической и экологической повестке.

Одним из авторов документа стал экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, радикальный еврофил и глобалист, который был главным кандидатом на пост председателя Еврокомиссии в 2004 году, однако в последний момент был заменен на португальского премьера Жозе Мануэла Баррозу по настоянию тогда еще входившей в ЕС Великобритании. В 2006 году Верхофстадт издал в Лондоне книгу "Соединенные Штаты Европы", в которой призвал к превращению Евросоюза из международной организации в наднациональное сверхгосударство.

Politico отмечает, что также проект подписал польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, однако он уже объявил, что больше не поддерживает его. Теперь он считает, что инициатива представляет собой "плохо продуманный и диспропорциональный пересмотр системы принятия решений в направлении сверхцентрализованной структуры, выходящей за рамки любого демократического контроля".