Главу МВД Германии обвинили в методах Штази из-за увольнения руководителя BSI

По информации газеты Bild, от Нэнси Фезер требуют извинений и восстановления Арне Шёнбома на посту главы Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подверглась резкой критике из-за увольнения главы Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Арне Шёнбома, освобожденного от должности по подозрению в симпатиях к России. Главу МВД обвиняют в использовании методов Штази - министерства госбезопасности бывшей ГДР, пишет газета Bild.

Издание указывает, что от министра требуют извинений и восстановления Шёнбома на посту главы BSI. "Нэнси Фезер возлагает ответственность на сотрудников спецслужб с безупречной репутацией. Называть это издевательством еще более унизительно, это напоминает методы Штази", - заявил представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Штефан Хек.

Представитель Христианско-социального союза (ХСС) Андреа Линдхольц также раскритиковал главу МВД. "Фезер сначала уволила главу BSI Шёнбома, а затем начала искать причины, оправдывающие это. Тот, кто обращается с подчиненными подобным образом, не может стать премьер-министром федеральной земли Германии", - указал он, добавив, что министр должна восстановить Шёнбома в должности главы BSI. Как ранее сообщала газета Bild, Фезер хотела бы стать премьер-министром Гессена и будет основным кандидатом на выборах от Социал-демократической партии Германии. В то же время Линдхольц подчеркнул, что глава МВД должна незамедлительно оправдать свое поведение "на специальном заседании комитета [Бундестага] по внутренним делам".

Еще один представитель ХДС Кристоф де Фрис заметил, что подобные действия Фезер напоминают "современную охоту на ведьм". Глава МВД ФРГ, по его мнению, "пыталась получить доказательства постфактум, в обход официальных каналов, чтобы избавиться от политически непопулярного чиновника".

Комитет Бундестага по внутренним делам, как отмечает Bild, проведет специальное заседание в следующий вторник. В нем также просят принять участие Фезер и Шёнбома. 31 августа газета Bild сообщила, что бывший главы BSI подал иск в суд на МВД с требованием возместить ему ущерб за издевательства. Адвокат Шёнбома заявил, что МВД "отнеслось к истцу так, будто он никогда не возглавлял BSI и исчез со своего поста". По оценке юриста, такой подход является издевательством.

О деле Шёнбома

18 октября 2022 года журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в МВД сообщил, что Шёнбом уволен с поста Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ. Увольнению предшествовали публикации в СМИ о его тесных связях с общественной организацией "Совет кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland). МВД ранее рекомендовало правоохранительным органам прекратить с организацией отношения, так как, по данным СМИ, ее глава Ханс-Вильгельм Дюнн якобы тесно связан с Россией и российскими IT-структурами.

Шёнбом являлся соучредителем этой организации, основанной в 2012 году. До 2016 года, то есть до перехода на работу в BSI, он ее возглавлял. В сентябре прошлого года он выступил на мероприятии, посвященном десятилетию совета. Согласно данным СМИ, глава МВД Фезер расценила это как нарушение предписания и уволила его. Шёнбом обжаловал это решение в административном суде. Министерство не смогло доказать неправомерность действий должностного лица.