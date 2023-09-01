1 сентября, 18:20
Военная операция на Украине

Франция планирует завершить обучение 7 тыс. украинских военных осенью

По словам министра ВС республики Себастьена Лекорню, Париж "увеличил производство вооружений для удовлетворения срочных потребностей Украины"

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Франция намерена завершить подготовку 7 тыс. украинских военнослужащих досрочно. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

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"Мы взяли на себя обязательство подготовить в общей сложности 7 тыс. украинских военных к концу года (5 тыс. на территории Польши и 2 тыс. во Франции - прим. ТАСС), - отметил он. - Осенью мы завершим эту программу с опережением сроков".

По словам главы ведомства, на "Францию приходится каждый четвертый украинский военнослужащий из числа проходящих подготовку в странах Евросоюза". "Мы готовимся к длительному оказанию содействия", - пообещал министр. По его словам, Париж также организует штабные курсы для офицерского состава. "Речь идет не только о задачах сегодняшних военных действий, но и о помощи Киеву в создании армии завтрашнего дня", - сказал он.

По словам министра, Франция "увеличила производство вооружений для удовлетворения срочных потребностей Украины". 

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