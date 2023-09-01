1 сентября, 18:31
Военная операция на Украине

В СБ ООН заявили, что на заседание по Украине приглашаются все заинтересованные страны

По словам постпреда председательствующей в Совбезе Албании Ферита Ходжи, в заседании будут участвовать главы делегаций

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Все заинтересованные страны, в том числе ЮАР, приглашаются 20 сентября на открытые дебаты Совета Безопасности (СБ) ООН, которые будут посвящены Украине. Об этом заявил на брифинге постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе Албании Ферит Ходжа.

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"Конечно, мы бы приветствовали участие президента ЮАР [Сирила Рамапосы] и других. Мы знаем, что мирные инициативы были разработаны, были визиты и обсуждения, - сказал дипломат. - <…> Я думаю, что это хорошая возможность услышать почти всех, кто хочет озвучить свою позицию, кто считает, что может внести вклад".

"Мы не ограничиваем число. Мы открыты для всех", - отметил Ходжа.

По его словам, в заседании с учетом проведения в эти дни недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН будут участвовать главы делегаций. 

Теги:
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