В ООН сообщили, что более 10 тыс. гаитян за 14 дней покинули свои дома из-за насилия

Число убитых и раненых в столице Порт-о-Пренсе превысило за этот период 70 человек, отметило Управление по координации гуманитарных вопросов

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Гаити были вынуждены за последние две недели покинуть свои дома вследствие разгула насилия в стране. Число убитых и раненых в столице Порт-о-Пренсе превысило за этот период 70 человек, сообщило в Женеве Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"За последние две недели более 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в сообщении. По данным УКГВ, за этот период в "результате эскалации в Порт-о-Пренсе погибло и было ранено более 70 человек", а с начала года в Гаити "более 2,5 тыс. человек погибли и почти 1 тыс. получили ранения". В УКГВ поступают сообщения о "нарушении прав человека, включая похищение людей, линчевание, сексуальное и гендерное насилие в отношении женщин и девочек". Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал "положить конец кровавой бойне в Гаити".

Гуманитарные организации обеспечили нуждающихся горячим питанием, водой и гигиеническими средствами. Почти 500 гаитянам было предоставлено экстренное размещение, психосоциальная и медицинская помощь. Развернуты мобильные клиники.

"Гуманитарное сообщество призывает все стороны немедленно положить конец насилию, обеспечить безопасный доступ во все части страны и уважать права человека, гуманитарные нормы и стандарты", - отметили в УКГВ. В управлении подчеркнули, что почти половина гаитян "нуждается в гуманитарной и продовольственной помощи", а "план гуманитарного реагирования для Гаити на сумму $720 млн профинансирован в настоящий момент лишь на 26%".

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, вооруженные банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны.