1 сентября, 18:47
Военный переворот в Габоне

Французские военные инструкторы приостановили оказание помощи армии Габона

Глава министерства ВС Франции Себастьен Лекорню отметил, что "следует дать время дипломатам, чтобы они проанализировали происходящее в Габоне и обсудили это с партнерами"

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Инструкторы Вооруженных сил (ВС) Франции приостановили оказание помощи армии Габона в связи с ситуацией в нем. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил глава французского министерства ВС Себастьен Лекорню.

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"Что касается нашего присутствия [в Габоне], то там работают военные, которые занимаются обучением габонских содат. В настоящее время их деятельность приостановлена до прояснения политической ситуации", - отметил он.

Министр заявил, что нельзя ставить знак равенства между положением в Нигере, "где военные незаконно отстранили демократически избранного президента", и Габоне, где события продиктованы "несоблюдением электорального законодательства и конституции".

Лекорню добавил, что "следует дать время дипломатам, чтобы они проанализировали происходящее в Габоне и обсудили это с партнерами". 

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ГабонФранцияВоенный переворот в Габоне
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