NBC: в Белом доме ведут подготовку к возможному началу процедуры импичмента Байдена

По сведениям телеканала, подготовку к реагированию на подобный шаг американских законодателей ведут уже несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Белый дом ведет активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского лидера Джо Байдена, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его сведениям, американская администрация сформировала команду, в которую входят более двух десятков юристов, помощников и специалистов по коммуникациям, для "агрессивного ответа" на возможную процедуру импичмента в отношении президента, которая может быть иницирована представителями Республиканской партии.

Отмечается, что подготовка к реагированию на подобный шаг американских законодателей ведется уже несколько месяцев. В Белом доме намерены решительно возражать против процедуры импичмента и выставить ее как "бездоказательную фальсификацию" республиканцев. Как убежден один из помощников в Белом доме, эта процедура импичмента в случае ее начала станет первым подобным разбирательством "без какой-либо доказательной базы".

Ранее часть республиканцев в Палате представителей Конгресса США выступила за то, чтобы уже в сентябре начать процедуру импичмента Байдена, однако единого мнения по этому вопросу у законодателей пока не сложилось. По мнению спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), импичмент является единственным способом узнать правду о причастности действующего президента США и его семьи к коррупции.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.