Выступление Зеленского на Генассамблее ООН запланировано на 19 сентября

Предполагается, что оно пройдет в первой половине дня

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН планируется в первой половине дня 19 сентября. Это следует из распространенной в штаб-квартире всемирной организации программы сессии Генассамблеи.

Неделю высокого уровня откроет 19 сентября по сложившейся традиции выступление президента Бразилии, затем планируется выступление лидера США. В первый день работы также намечены выступления лидеров Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана, Казахстана.

Программа носит предварительный характер, страны могут по своему усмотрению менять уровень представительства и просить о переносе выступлений на другую дату.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.