1 сентября, 19:03,
обновлено 1 сентября, 19:33

В ВС Польши опровергли информацию о нарушении вертолетом республики белорусской границы

AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Jr, архив
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Jr, архив

По словам представителя Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцека Горышевского, речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии

ТАСС, 1 сентября. Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский опроверг заявление Минска о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы.

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"Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было", - заявил он Agence France-Presse.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии информировал о том, что "белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области". Сообщалось, что "польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно".

В свою очередь заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире телеканала Polsat отметил, что Варшава с осторожностью воспринимает заявление Минска о нарушении воздушного пространства Белоруссии и намерена его проанализировать. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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