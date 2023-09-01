Госдеп одобрил возможную продажу Болгарии бронетранспортеров Stryker за $1,5 млрд

Предполагается, что основным подрядчиком выбрана компания General Dynamics Land Systems

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент разрешил возможную продажу Болгарии бронетранспортеров Stryker и других систем на $1,5 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в сообщении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Болгарии машин Stryker и связанного с этим оборудования примерно на $1,5 млрд". Как следует из документа, власти республики ранее запросили разрешение на приобретение у США 183 бронетранспортеров Stryker различных модификаций, а также сопутствующих систем и вооружений.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении. В агентстве полагают, что поставки могли бы "укрепить оборонный потенциал Болгарии" и позволили бы ей эффективнее "сдерживать угрозы в регионе".

Предполагается, что основным подрядчиком выбрана компания General Dynamics Land Systems. Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредила бы боеготовности США.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.