Глава Гагаузии обвинила парламент автономии в отказе от сотрудничества

По словам Евгении Гуцул, она продолжит сотрудничество с депутатами в надежде, что противоречия, возникшие между законодателями и исполнительной властью, будут преодолены

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что Народное собрание (парламент автономии) блокирует работу возглавляемой ей исполнительной власти.

"Сегодня президиум Народного собрания (НСГ) проигнорировал наше приглашение провести обсуждение актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития Гагаузии и взаимоотношений с центральной властью. К моему большому сожалению, руководство НСГ по-прежнему избегает диалога и пытается блокировать работу нашей команды", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Гуцул заявила, что продолжит сотрудничество с депутатами в надежде, что противоречия, возникшие между законодателями и исполнительной властью, будут преодолены.

"Мы будем проводить прямые консультации с каждым гагаузским депутатом, чтобы предметно обсудить решение накопившихся проблем и реализацию масштабных инфраструктурных и гуманитарных проектов во всех населенных пунктах автономии", - пояснила глава автономии.

Парламент Гагаузии на прошлой неделе в четвертый раз не смог утвердить состав Исполнительного комитета, который предложила Гуцул. Заседание прошло на фоне жарких споров и взаимных обвинений, законодатели утвердили только структуру исполкома. Однако и это решение было принято с поправкой, в которой говорится, что до 15 ноября Гуцул сократит штат сотрудников. Персональный состав местного правительства депутаты рассматривать не стали, сняв его с повестки сегодняшнего заседания.

Большинство доводов законодателей, критиковавших предложения Гуцул, сводились к тому, что новый глава Гагаузии предварительно не советуется с депутатами в вопросах кадровой политики. Согласно местным законам, глава автономии вправе распустить нынешний состав НСГ, если депутаты не утвердят исполком до конца сентября.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания тогда единогласно выразили поддержку Гуцул.