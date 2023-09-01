Reuters: США впервые включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву

В публикации агентства сказано, что эти снаряды предназначены для танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Администрация США впервые включит бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву, о котором, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, эти снаряды предназначены для пушек танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. Американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят Вооруженным силам Украины более эффективно действовать против российских танков. По словам источников агентства, в новый пакет военной помощи Киеву войдут вооружения на сумму от $240 млн до $375 млн. Окончательное решение о том, что в него будет включено, пока не принято. Вооружения будут предоставлены со складов Пентагона.

Представители Белого дома, Пентагона и Госдепартамента пока не ответили на запросы ТАСС относительно достоверности информации, приведенной в публикации Reuters.

20 марта стало известно, что власти Великобритании готовы направить на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 27 марта портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с бронебойными сердечниками из обедненного урана. Токсичная и радиоактивная урановая пыль, которая образуется при разрыве такого снаряда, может представлять опасность для здоровья вдыхающих ее людей. При этом масштабных исследований состояния здоровья людей, проживающих в местах, загрязненных обедненным ураном, не проводилось.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Президент отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на подобные шаги и обладает сотнями тысяч таких боеприпасов, но пока их не применяет.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце августа в статье, опубликованной на сайте "Комсомольской правды", украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обедненным ураном как можно скорее, поскольку они гарантированно провоцирует всплеск онкозаболеваний. Она также указала, что поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву с Запада уже привели к радиационному заражению украинской земли, которая становится непригодной для жизни.