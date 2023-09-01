1 сентября, 20:43

Кандидат в президенты Эквадора согласилась на усиленную охрану после получения угроз

По словам Луисы Гонсалес, некий мужчина сообщил, что ему дали указания приготовить взрывчатку для покушения на нее

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора Луиса Гонсалес сообщила, что ее охрану будут обеспечивать военные после получения сведений о готовящемся на нее покушении.

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"Я согласилась на то, чтобы вооруженные силы обеспечивали также мою безопасность, как говорил президент Гильермо Лассо", - сказала она в интервью радиостанции Medio Mundo. По словам кандидата, некий мужчина сообщил, что ему дали указания приготовить взрывчатку для покушения на нее. 

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