Кандидат в президенты Эквадора согласилась на усиленную охрану после получения угроз

По словам Луисы Гонсалес, некий мужчина сообщил, что ему дали указания приготовить взрывчатку для покушения на нее

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Эквадора Луиса Гонсалес сообщила, что ее охрану будут обеспечивать военные после получения сведений о готовящемся на нее покушении.

"Я согласилась на то, чтобы вооруженные силы обеспечивали также мою безопасность, как говорил президент Гильермо Лассо", - сказала она в интервью радиостанции Medio Mundo. По словам кандидата, некий мужчина сообщил, что ему дали указания приготовить взрывчатку для покушения на нее.