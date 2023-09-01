Глава Габона переходного периода пообещал демократизацию институтов власти в стране

Генерал Брис Клотер Олиги Нгема отметил, что речь идет о реорганизации государственных институтов власти, "чтобы сделать их более демократичными инструментами, в большей мере соответствующими международным стандартам с точки зрения уважения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона"

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства переходного периода, пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.

"Речь идет о реорганизации [государственных институтов власти], чтобы сделать их более демократичными инструментами, в большей мере соответствующими международным стандартам с точки зрения уважения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, а также борьбы с коррупцией, которая в нашей стране стала обычным явлением", - приводит его слова агентство AFP.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии во главе с Нгемой, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Позднее 30 августа на собрании генералов Нгема был объявлен лидером на переходный период, он принесет присягу 4 сентября.