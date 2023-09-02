Избранный президент Гватемалы заявил о подготовке заговора его оппонентами

Их цель - срыв инаугурации избранных органов власти, считает Бернардо Аревало

ГАВАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Противники представителя левоцентристской партии "Семя" Бернардо Аревалы, победившего на президентских выборах в Гватемале, готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Об этом политик сообщил на пресс конференции.

"Есть группа коррумпированных политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты [выборов]. С одной стороны, протокольные формальности переходного процесса соблюдаются, с другой стороны, существует план нарушения конституционного порядка, - предупредил Аревало на пресс конференции, которая транслировалась на его странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Цель этого плана - предотвратить инаугурацию избранных органов власти, включая президента, вице-президента и наших депутатов".

31 августа представители партии "Семя" заявили, что руководство Конгресса (однопалатный парламент) препятствует их работе в парламенте. Как пояснили в законодательном органе, пока правовой статус партии не определен из-за приостановки регистрации ее юридического лица, ее представители не могут возглавлять комитеты и участвовать в подготовке повестки дня.

Во втором туре президентских выборов в Гватемале, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.