1 сентября, 21:37
Военная операция на Украине

Подоляк заявил о надежде Киева получить гарантии безопасности от 51 страны

AP Photo/ Nicolae Dumitrache
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo/ Nicolae Dumitrache

По словам советника главы офиса президента Украины, сейчас таких стран-гарантов 28

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде Украины на увеличение количества стран, которые смогут стать ее гарантами безопасности.

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"К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, которые входят в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна - это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности", - сказал он во время телемарафона.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Затем к декларации присоединились некоторые другие страны. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Переговоры уже ведутся, в частности, с США и Францией, формат гарантий обсуждает Германия. Киев заявлял о надежде подключить к процессу также Токио. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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