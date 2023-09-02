1 сентября, 21:49

Президент Колумбии заявил о наличии желающих устроить переворот на деньги из-за рубежа

Густаво Петро отметил, что эти действия могут спровоцировать новую волну насилия

ГАВАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что ему известно о группах, желающих сместить его правительство при финансовой поддержке из Испании.

"Есть те, кто мечтает свергнуть правительство, они берут деньги от испанских бизнесменов и едут в Испанию, чтобы посмотреть, как свергается правительство. Даже не думайте делать это, потому что вы спровоцируете новую волну насилия, не будьте глупцами", - привело 1 сентября слова главы государства местная газета El Tiempo.

Петро, вступивший в должность президента 7 августа прошлого года, неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и готовности вести переговоры с любыми группировками. Его администрация уже начала переговоры с леворадикальной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" и бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии". В ходе предвыборной кампании он подвергал сомнению эффективность действующей политики страны по борьбе с наркоторговлей, которую проводили при активном сотрудничестве с Соединенными Штатами. 

Теги:
ИспанияКолумбияПетро, Густаво
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